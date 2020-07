Il paradiso fiscale a 2 ore dall'Italia. "Cerchiamo pensionati": sole, mare e buon cibo e tasse al 7% (Di martedì 14 luglio 2020) La Grecia cerca pensionati stranieri. Il governo ellenico ha inserito nella proposta di legge di bilancio in Parlamento una norma che prevede la tassazione secca al 7% per dieci anni dei redditi dei pensionati che trasferiranno nel paese la loro residenza fiscale. La proposta di Atene ricalca - a maglie molto più larghe - quella approvata in Italia con la legge di bilancio 2019 che garantisce una flat-tax al 7% agli stranieri che vanno a vivere in Paesi del sud con meno di 20mila abitanti. Un progetto visto non proprio di buon occhio dalla Ue (che ha contestato piani simili di Malta e Cipro) ma che ha consentito di raccogliere circa 2 miliardi di euro, con un picco di 3.800 richieste nel 2019, per il 75% circa di cinesi che conquistano ... Leggi su liberoquotidiano

CarlottaMiller_ : RT @Libero_official: Il paradiso fiscale a 2 ore dall'Italia. 'Cerchiamo pensionati': sole, mare e buon cibo e tasse al 7% - Libero_official : Il paradiso fiscale a 2 ore dall'Italia. 'Cerchiamo pensionati': sole, mare e buon cibo e tasse al 7%… - Giacomo2500 : @GiuseppeConteIT - Stoico26356790 : RT @SardusAutocton: In cambio l'Italia deve soprattutto garantire che non disturberà mai gli Stati che fanno felicemente da paradiso fiscal… - gnavoni : RT @SardusAutocton: In cambio l'Italia deve soprattutto garantire che non disturberà mai gli Stati che fanno felicemente da paradiso fiscal… -

Ultime Notizie dalla rete : paradiso fiscale Grecia "paradiso fiscale": a caccia di pensionati stranieri, tasse al 7% per chi si trasferisce Liberoquotidiano.it Le imprese che evadono le tasse nei paradisi fiscali non avranno accesso agli aiuti di Stato

Niente aiuti finanziari a quelle imprese i cui affari sono legati ai paradisi fiscali, cioè una lista di 12 Paesi le cui giurisdizioni non sarebbero cooperative a fini fiscali secondo l'Unione europea ...

Economia: Commissione Ue, nessun aiuto di Stato a imprese che eludono o evadono il fisco

Non dare sostegni economici a imprese o compagnie che hanno legami con i paradisi fiscali o che si sono macchiate di reati quali frode, evasione fiscale o corruzione: lo raccomanda oggi la Commissione ...

Niente aiuti finanziari a quelle imprese i cui affari sono legati ai paradisi fiscali, cioè una lista di 12 Paesi le cui giurisdizioni non sarebbero cooperative a fini fiscali secondo l'Unione europea ...Non dare sostegni economici a imprese o compagnie che hanno legami con i paradisi fiscali o che si sono macchiate di reati quali frode, evasione fiscale o corruzione: lo raccomanda oggi la Commissione ...