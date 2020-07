“Ho preso un farmaco contro la caduta dei capelli e sono diventato impotente”: la denuncia di un 35enne finisce in Procura (Di martedì 14 luglio 2020) Per otto anni ha preso un farmaco per curare le calvizie, con l’effetto di ritrovarsi impotente. Questa è la denuncia che un uomo di 35 anni ha presentato alla Procura di Milano. Le “lesioni sono direttamente e inequivocabilmente correlate all’assunzione del farmaco”. Il farmaco in questione si chiama Propecia, a base di finasteride, e viene spesso assunto per per curare una “alopecia androgenetica”. Oltre ai disturbi “alla sfera sessuale”, la denuncia dell’uomo parla di altri disturbi come “astenia” e problemi “gastro-intestinali”, oltre che a una forma di depressione. Nell’esposto, tra l’altro, viene spiegato che “a causa e in ragione ... Leggi su ilfattoquotidiano

