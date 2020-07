Chi è Giulio Fratini, il nuovo amore di Raffaella Fico (Di martedì 14 luglio 2020) Raffaella Fico è di nuovo innamorata. La bella showgirl campana, che a metà giugno dello scorso anno confermò di aver messo la parola ‘fine’ alla sua storia d’amore con il procuratore sportivo Alessandro Moggi (figlio di Luciano), è stata fotografata con un giovane imprenditore toscano. Gli scatti, un’esclusiva del settimanale Chi, vedono la ex di Mario Balotelli su una terrazza di Positano mentre bacia con passione Giulio Fratini. Il suo nome è stato inserito dalla prestigiosa rivista Forbes nell’elenco dei talenti italiani under 30 che si sono distinti nel 2020 (il giovane imprenditore ha 28 anni). CEO della holding Belvedere Angelico, Giulio porta lo stesso nome di suo nonno, entrato nella ... Leggi su dilei

Chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico? L’imprenditore Giulio Fratini, col quale la showgirl ha iniziato una seria frequentazione. A un anno della sua storia giunta al capolinea (e da lì non si è ...

