Anna Tatangelo nel mirino: “Sei ridicola, fai la mamma…” (Di martedì 14 luglio 2020) La cantante Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio e l’uscita del nuovo singolo, finisce nel mirino degli hater: “Sei ridicola, fai la mamma…”. Insulti choc da parte degli hater nei confronti della cantante Anna Tatangelo, presa di mira dopo la rottura con Gigi D’Alessio. In queste ore, infatti, la giovane artista di Sora ha … L'articolo Anna Tatangelo nel mirino: “Sei ridicola, fai la mamma…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Anna Tatangelo in questi mesi è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica per via della fine della sua relazione con Gigi D’Alessio ma anche il cambiamento radicale della sua vita arrivato impr ...Ancora una volta ecco che troviamo nel mirino dell’attenzione mediatica la vita privata di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, soprattutto adesso che non sono più una coppia. In particolar modo a tenere ...