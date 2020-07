Fiumicino, controlli a tappeto nelle zone della movida: 100 multe nel weekend (Di lunedì 13 luglio 2020) “Nel week end appena trascorso non si è registrato, sul nostro litorale, lo stesso afflusso di persone del precedente”. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale Lucia Franchini. “Questo ha favorito il rispetto delle regole, sia da parte delle persone sia da parte delle attività – spiega la comandante -. In totale, infatti, le nostre pattuglie hanno emesso 100 multe e controllato 14 attività, tutte risultate in regola”. “Dati i recenti fatti, poi, abbiamo previsto controlli rafforzati e a tappeto nei luoghi maggiormente interessati dalla movida – conclude Franchini – a partire, ma non limitandoci, dalla cosiddetta piazzetta di Fregene dove anche un paio di notti fa si è verificato un episodio molto grave con il ferimento di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

