Atti osceni davanti a madri e figlie minori: 59enne finisce ai domiciliari nel Casertano (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPiù volte si sarebbe denudato per strada davanti alle mamme con figli minori, compiendo anche Atti di autoerotismo. E l’accusa a carico di un 59enne di Castel Volturno (Caserta), che è stato fermato dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e posto agli arresti domiciliari. I fAtti sarebbero avvenuti tra agosto 2019 e il febbraio di quest’anno; dopo è scattato il lockdown e quindi le condotte non sono proseguite. Ma prima, quasi quotidianamente, il 59enne avrebbe preso di mira due madri con figlie minorenni, compiendo gli Atti osceni, e pronunciando parole offensive e a chiaro sfondo sessuale. Le vittime ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Castel Volturno, atti osceni davanti a due persone: 59enne ai domiciliari - - manuel_azzola_ : @francescadotexe @itsfunkier @DeaconStJohn15 @lesbapocalypse @pensieri_acaso Prostituta quindi uguale puttana? E n… - manuel_azzola_ : @francescadotexe @itsfunkier @DeaconStJohn15 @lesbapocalypse @pensieri_acaso Io ho letto e capito quello che mi vol… - agathabagshot : RT @vita_valery: I comandamenti dellla MESSIA VALERY VITA (parte 3) 6)Commetti atti osceni, impuri, devidiati, blasfemi. 7)Sii anarkiko,… - vita_valery : RT @vita_valery: I comandamenti dellla MESSIA VALERY VITA (parte 3) 6)Commetti atti osceni, impuri, devidiati, blasfemi. 7)Sii anarkiko,… -

Ultime Notizie dalla rete : Atti osceni

055firenze

E ha comportato per la "ballerina" una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, anche davanti a minori. Sarà stato qualche drink o un mojito un po' troppo forte a dare alla testa ...Sorpresi a fare sesso in piazza, aggrediscono gli agenti. È quanto sarebbe accaduto venerdì sera a Parma, dove due equipaggi della polizia sono intervenuti nel piazzale della Pilotta dopo che al 113 è ...