Milan, buon pareggio contro il Napoli: il Sassuolo però ora ci crede (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Milan continua a ben figurare e impone il pareggio al Napoli nel posticipo del San Paolo. Un 2-2 che dice tanto sul momento dei rossoneri, che però non possono godersela più di tanto. La lotta per l’Europa League, nonostante il filotto di quattro vittorie e due pareggi nel post lockdown, è più aperta che mai visto che il Sassuolo è lì a meno quattro e un Verona beffato quest’oggi dalla Fiorentina a 44. Il Diavolo vuole fortemente l’Europa e la prestazione offerta contro i partenopei, pur con diversi limiti emersi, dimostra come i rossoneri siano sicuramente i candidati principali per raggiungere – come minimo – il settimo posto. Theo Hernandez non timbrava il cartellino da tempo e torna a farlo al San Paolo con un gol dei suoi. ... Leggi su sportface

