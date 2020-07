Caso Zaki, nuova udienza in Egitto sulla custodia cautelare: per la prima volta in aula anche i legali di Patrick (Di domenica 12 luglio 2020) Una nuova udienza si è tenuta oggi in Egitto sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick George Zaky. Un’udienza alla quale, per la prima vota da quando (da inizio febbraio) lo studente egiziano dell’università di Bologna è rinchiuso in carcere al Cairo, hanno potuto partecipare anche i suoi difensori. A riferirlo è la pagina Facebook ‘Patrick libero’, che viene curata da persone che sono vicine al giovane. L’udienza, scrivono, si è tenuta davanti alla Corte: Patrick non era presente ma i suoi legali, questa volta, sì e hanno presentato una memoria difensiva sulle ragioni ... Leggi su open.online

AnpiBrescia : RT @ANPIBsCarmine: Per i follower di @francescatotolo, il caso di Patrick George Zaki, uno studente 27enne detenuto senza processo da 6 me… - msantarella : RT @ANPIBsCarmine: Per i follower di @francescatotolo, il caso di Patrick George Zaki, uno studente 27enne detenuto senza processo da 6 me… - lahautj : RT @ANPIBsCarmine: Per i follower di @francescatotolo, il caso di Patrick George Zaki, uno studente 27enne detenuto senza processo da 6 me… - gracchus56 : RT @ANPIBsCarmine: Per i follower di @francescatotolo, il caso di Patrick George Zaki, uno studente 27enne detenuto senza processo da 6 me… - andy_reds : RT @ANPIBsCarmine: Per i follower di @francescatotolo, il caso di Patrick George Zaki, uno studente 27enne detenuto senza processo da 6 me… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaki Caso Zaki, nuova udienza in Egitto sulla custodia cautelare: per la prima volta in aula anche i legali di Patrick Open “IDEA Atripalda” chiede al Comune di Atripalda la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitto dal 7 febbraio scorso. Secondo le parole dei suoi avvocati, gli agenti lo hanno tenuto bendato e ...

Atripalda – Da “IDEA Atripalda” richiesta di concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Atripalda - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato in merito alla richiesta di ”IDEA Atripalda”. “Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitt ...

Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitto dal 7 febbraio scorso. Secondo le parole dei suoi avvocati, gli agenti lo hanno tenuto bendato e ...Atripalda - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato in merito alla richiesta di ”IDEA Atripalda”. “Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitt ...