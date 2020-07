Formula 1 – Vettel 16° e… contento: “sensazioni migliori rispetto allo scorso weekend, spero nelle qualifiche” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 16° posto di Sebastian Vettel fa ben sperare. No, non abbiamo sbagliato a scrivere e Seb non è impazzito. Il pilota tedesco ha chiuso in 16ª posizione le FP2 del Gp della Stiria a causa della cancellazione del suo miglior giro (1’04”772), per aver messo le ruote oltre il cordolo che delimita i limiti della pista, che lo avrebbe posto alle spalle di Leclerc (9°). Il distacco dei due ferraristi dalla vetta è dipeso anche dalle prestazioni di molti piloti che, temendo di non poter partecipare alle qualifiche (sono in dubbio a causa dei nubifraggi previsti, situazione in aggiornamento su Meteoweb) hanno spinto molto già nelle FP2. Foto Getty / Mark ThompsonAi microfoni di ‘Motorsport’, Vettel è apparso comunque in fiducia, specialmente visto il disastro dello ... Leggi su sportfair

