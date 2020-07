Demme certo: «Rangnick al Milan? Può replicare i successi ottenuti al Lipsia» (Di venerdì 10 luglio 2020) Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Ralf Rangnick: le sue parole Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del suo ex allenatore Ralf Rangnick. Le sue parole. Rangnick – «Potrebbe portare tante novità. E’ un perfezionista, cerca di tirare sempre fuori il meglio dai calciatori. E’ convinto che se riesci a perfezionare ogni parte della vita quotidiana uscirà anche il risultato migliore. Al Lipsia ha fatto grandi risultati e potrebbe fare lo stesso anche al Milan». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del suo ex allenatore Ralf Rangnick. Le sue parole. RANGNICK – «Potrebbe portare tante novità. E’ un perfezionista, cerca di ...

