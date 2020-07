Banda larga e smart working in ritardo di vent’anni: così l’Italia affronta lo “stato di emergenza”. Su FQ MillenniuM in edicola (Di venerdì 10 luglio 2020) Potremmo restare in stato di emergenza fino a tutto il 2021, a quanto fanno sapere fonti di governo. Se così fosse, continueremmo a pagare i vent’anni di ritardo che l’Italia si porta dietro nelle infrastrutture tecnolgiche e nello smart working, voci che contribuiscono a schiaffare il nostro Paese al quartultimo posto in Europa per digitalizzazione dell’economia e della società, appena prima di Romania, Grecia e Bulgaria. Sono i temi che che affronta, con inchieste e approfondimenti, il mensile Fq MillenniuM, diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 11 luglio. “Chi ha ucciso la Banda larga?”, recita il titolo di copertina, e una lunga inchiesta di Fiorina Capozzi fornisce le risposta. Innanzitutto le liti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Potremmo restare in stato di emergenza fino a tutto il 2021, a quanto fanno sapere fonti di governo. Se così fosse, continueremmo a pagare i vent'anni di ritardo che l'Italia si porta dietro nelle infrastrutture tecnolgiche e nello smart working.

La digitalizzazione del Paese passa anche dal co-investimento

La diffusione di infrastrutture di telecomunicazioni moderne è un tema cruciale per il rilancio economico e sociale del nostro Paese. Il dibattito sulla rete unica che è emerso dopo gli approfondiment ...

La diffusione di infrastrutture di telecomunicazioni moderne è un tema cruciale per il rilancio economico e sociale del nostro Paese. Il dibattito sulla rete unica che è emerso dopo gli approfondimenti.