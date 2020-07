Quando il Senato (e un pezzo della sinistra) ci hanno tradito (Di giovedì 9 luglio 2020) La legge sullo ius soli è stata affossata a un passo dall’approvazione, mentre chi combatteva per quella norma si è ritrovato in manifestazioni snobbate. Anche da chi si diceva dalla nostra parteNoi Sorelle d'Italia, tra razzismo e diritti negati " Invisibili d'Italia, uniamoci" Leggi su espresso.repubblica

carlosibilia : Era un impegno che avevamo assunto prima dell'emergenza Covid19 quando incontrammo l'Ordine dei Medici con l'allora… - Antonio_Tajani : A chi quel 27 novembre del 2013, quando Berlusconi venne allontanato dal Senato, diceva game over, oggi con un sorr… - M5S_Senato : RT @NicolaMorra63: Quando si fa rispettare la legalità ci sono queste reazioni da parte di soggetti meschini, invertebrati. Ma non ci si sp… - Frances52779614 : RT @sruotolo1: “La #Libia è un inferno, un lager. Ci danno solo una versione distillata. Nessuno può immaginare cosa si vive lì'. Parole de… - lorenzB59 : RT @sruotolo1: “La #Libia è un inferno, un lager. Ci danno solo una versione distillata. Nessuno può immaginare cosa si vive lì'. Parole de… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Senato

L'Espresso

È questa la stima tracciata dal ministero della Giustizia, che ha spedito in Senato la propria relazione ... che fanno riferimento al 2019. In sintesi, quanto alle riparazioni per ingiusta detenzione, ...Quaranta era stato escluso a sorpresa da Linea Verde un anno fa: "Convertini e Muccitelli hanno fatto bene, è giusto che vengano confermati, non voglio che vengano trattati dalla Rai come sono stato t ...