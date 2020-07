Mihajlovic furioso contro Sky: "Sembrate Inter tv, questo non è giornalismo!" (Di giovedì 9 luglio 2020) l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato nervosamente ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo, attaccando proprio l'emittente satellitare per i commenti post Inter-Bologna: "Domenica abbiamo vinto con l'I ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Mihajlovic furioso contro Sky: 'Sembrate Inter tv, questo non è giornalismo!' - SmorfiaDigitale : Mihajlovic furioso, che attacco in tv! - zazoomblog : Sinisa Mihajlovic furioso in diretta tv spara a zero su Fabio Caressa e Sky - #Sinisa #Mihajlovic #furioso… - infoitsport : Bologna-Sassuolo 1-2, Mihajlovic furioso con l'arbitro. 'Ko giusto, ma non siamo killer' -