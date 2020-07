Giuffredi: «Veretout vuole rimanere a Roma. Pronto il rinnovo di Di Lorenzo» (Di giovedì 9 luglio 2020) Mario Giuffredi, agente di Veretout, Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, ha parlato a calcionapoli24.it. Le sue parole Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Veretout, Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, ha parlato a Calcionapoli24.it del futuro dei suoi assistiti. Le sue parole. Veretout – «Napoli? Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis. Lui vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso». MARIO RUI E DI Lorenzo – «Siamo molto vicini ai loro rinnovi. Grossi problemi non ne vedo: in un solo incontro ho trovato l’accordo con De ... Leggi su calcionews24

RAI - Veretout primo obiettivo di Giuntoli e Gattuso! Il Napoli affonda dopo la cessione di Allan

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha fatto il punto sulla strategia del club azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. L'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, attraverso le frequenze ...

