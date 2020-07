DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 10 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 10 luglio 2020:Leggi anche: TEMPTATION ISLAND, anticipazioni seconda puntata di giovedì 9 luglioSconfortata dall’imminente partenza di Can, Sanem si decide a confessargli una volta per tutte i suoi sentimenti, ma appena va a casa sua a trovarlo si trova di fronte a Polen, l’ex fidanzata – fisica di professione – pronta a tutto pur di riconquistarlo. La Aydin decide dunque di fare un passo indietro, inconsapevole del fatto che Can ha cambiato idea e ha deciso di non lasciare la Turchia pur di stare al suo fianco. Aylin non sopporta il fatto che Emre voglia prendersi del tempo per decidere meglio il da farsi sulla loro relazione e studia dei metodi ... Leggi su tvsoap

