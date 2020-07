Milan-Juventus 4-2, tracollo bianconero: Cristiano Ronaldo si sfoga su instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cristiano Ronaldo Juventus- Finisce 4-2 in favore del Milan la super sfida della 31^ giornata di Serie A. Bianconeri avanti per 2-0, poi blackout totale e spazio alla rimonta rossonera. Una sconfitta che non altera la classifica, ma che spaventa leggermente gli addetti ai lavori. Altro gol per Cristiano Ronaldo, il quale, però, non è bastato per evitare il tracollo bianconero sul prato verde di San Siro. Cristiano Ronaldo Juventus, il portoghese si sfoda e suona la carica su instagram Il numero 7 bianconero, al termine del match contro il Milan ha mostrato tutta la sua delusione per il passo falso contro i rossoneri. Un posto su instagram per sfogarsi e ricaricare l’ambiente in vista della delicatissima sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta. Leggi anche: Milan Juventus, allarme Sarri: “Difficile recuperare se giochiamo ogni tre ... Leggi su juvedipendenza

