Lecce, Donati perdona Patric per il morso: «Si è subito scusato» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giulio Donati ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio: le dichiarazioni del difensore del Lecce Giulio Donati, difensore del Lecce, ha parlato dopo la vittoria conquistata al Via del Mare contro la Lazio. MENTALITA’ – «Dobbiamo metterci sempre qualcosa in più perché è un campionato difficile e lo sapevamo, siamo felici di essere in corsa per il nostro obiettivo. Nelle scorse partite c’è stata la prestazione, ma non il risultato. Siamo dei ragazzi che durante la settimana lavoriamo duro e ci mettiamo il cuore. Non molleremo». RIGORE E VAR – «Le abbiamo viste di tutti i colori, sono partite emozionanti. Siamo partiti bene, eravamo motivati già nello spogliatoio. Ci è dispiaciuto per il gol annullato; poi lo abbiamo subito su infortunio di Gabriel, ma alla fine si è riscattato e ci ha pure ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : VIDEO Il morso di #Patric a #Donati e gli interventi della Var: gli episodi di #LecceLazio - DiMarzio : #Patric-#Donati, pace fatta dopo il morso. Arrivano le scuse - cn1926it : #Lecce, #Donati: “#Patric dopo il morso ha subito chiesto scusa, è stato corretto” - ItaSportPress : Lecce, Donati perdona Patric: 'Morso? Si è scusato subito' - - sportli26181512 : #Lecce, Donati: 'Morso di Patric? Può succedere, si è scusato subito': Il difensore salentino: 'L'espulsione è gius… -