Juric: “I ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo. Voglio un Verona motivato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alla vigilia di Hellas Verona-Inter, ai microfoni del canale ufficiale ha parlato il tecnico del Verona, Ivan Juric. Queste le dichiarazioni prima della sfida contro i nerazzurri: “Brescia? La partita va analizzata nel suo complesso e penso che, nel primo tempo, la squadra abbia fatto tutto quello che doveva fare, giocando bene a calcio, tirando e procurandosi tantissimi calci d’angolo, purtroppo non concretizzati. Nella ripresa invece siamo entrati in modo diverso, meno concentrati, e abbiamo pagato. Come sta la squadra? In questo periodo non si può nemmeno parlare di veri e propri allenamenti, ma solo di lavoro di recupero tra una gara e l’altra. Tengo a sottolineare il fatto che i ragazzi stanno facendo qualcosa di ... Leggi su alfredopedulla

