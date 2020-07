Il dossier Autostrade va chiuso prima possibile. Conte: “Situazione paradossale che rischia di diventare assurda. Concordo con i familiari delle vittime del Morandi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “La situazione è paradossale e rischia di diventare assurda, fino a quando il concessionario è Autostrade è evidente che il Ponte non può che essere automaticamente nella concessione di Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere la procedura”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte a proposito del tema delle concessioni autostradali e della consegna del nuovo ponte del capoluogo ligure ad Aspi. “Concordo con la portavoce del comitato vittime del Ponte Morandi, dobbiamo evitare una situazione assurda e chiarire questo passaggio”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Io sono stato molto chiaro – ha detto ... Leggi su lanotiziagiornale

