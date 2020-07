Dieci piccioni decapitati ad Ostia per intimidire Virginia Raggi? (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Virginia Raggi denuncia che sabato, in un tratto del litorale di Ostia dove era attesa per un sopralluogo, sono stati rinvenuti Dieci piccioni morti, decapitati e abbandonati sulla riva. La sindaca M5s da settimane parla di atti intimidatori sulle spiagge libere di Ostia - zona da anni caratterizzata dalle infiltrazioni di famiglie criminali nel tessuto economico - tra chiodi arrugginiti, vetri sotto la sabbia e arredo urbano dato alle fiamme. "Sabato scorso sono andata a Ostia per un sopralluogo in una delle spiagge libere che abbiamo restituito alle famiglie. Ho scelto di andare per dare un segnale chiaro a chi si oppone alla piccola rivoluzione che stiamo realizzando in uno dei posti piu' belli di Roma. Da quando abbiamo ripreso il controllo di alcuni tratti di spiaggia, si sono susseguiti inquietanti episodi di boicottaggio e vandalismo: i bagni pubblici per disabili ... Leggi su agi

emivan70 : @InterCM16 Boh. Forse se negli ultimi 10 (DIECI) anni non avessero riportato nemmeno le briciole per i piccioni e o… - ienablinski : RT @Blowjoint: pensa solo quanti paninari sarebbero foraggiati, uno ogni dieci metri! inoltre si prenderebbero due piccioni con una fava, p… - Alberto61153413 : RT @Blowjoint: pensa solo quanti paninari sarebbero foraggiati, uno ogni dieci metri! inoltre si prenderebbero due piccioni con una fava, p… - Blowjoint : pensa solo quanti paninari sarebbero foraggiati, uno ogni dieci metri! inoltre si prenderebbero due piccioni con un… - DmitryEvic : Conte vuole riabilitare Berlusconi, due piccioni con una fava, voglio vedere il P5s come reagirà nel stare in un go… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci piccioni Dieci piccioni decapitati ad Ostia per intimidire Virginia Raggi? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Dieci piccioni decapitati ad Ostia per intimidire Virginia Raggi?

AGI - Virginia Raggi denuncia che sabato, in un tratto del litorale di Ostia dove era attesa per un sopralluogo, sono stati rinvenuti dieci piccioni morti, decapitati e abbandonati sulla riva. La ...

Piccioni decapitati e abbandonati su spiaggia di Ostia, Raggi: “Raccapricciante, ma non ci fermano”

La sindaca Raggi su Facebook: “Hanno macabramente decapitato degli uccelli e ce li hanno fatti trovare. E’ evidente che a qualcuno non fa piacere che quelle spiagge libere siano gratuitamente a dispos ...

AGI - Virginia Raggi denuncia che sabato, in un tratto del litorale di Ostia dove era attesa per un sopralluogo, sono stati rinvenuti dieci piccioni morti, decapitati e abbandonati sulla riva. La ...La sindaca Raggi su Facebook: “Hanno macabramente decapitato degli uccelli e ce li hanno fatti trovare. E’ evidente che a qualcuno non fa piacere che quelle spiagge libere siano gratuitamente a dispos ...