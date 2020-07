Ricetta riso Venere con zucchine e gamberetti: ingredienti, preparazione e consigli (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi andremo a vedere come si prepara il riso Venere con gamberetti e zucchine. Questa tipologia di riso è molto particolare, oggigiorno però la si consuma molto spesso anche in Italia, pur essendo più esotica come varietà. Si presta bene a molte ricette, poi è molto scenografico dato il suo colore particolare, infatti, è nero. riso Venere con zucchine e gamberetti – ingredienti ingredienti per 3 persone. riso nero Venere Parboiled 250 g Olio extravergine d’oliva 20 g gamberetti o gamberi 300 g zucchine 300 g Limoni (succo e scorza) 1 Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Aglio 1 spicchio Tabasco q.b. riso Venere con zucchine e gamberetti – preparazione Per realizzare il riso Venere con gamberi e zucchine iniziate dalla cottura del riso: riempite una pentola con abbondante acqua e portatela a bollore, versate il riso, salate e cuocete ... Leggi su giornal

TuttoQuaNews : RT @CuciniAmoconChi: SALAME AL RISO SOFFIATO è pazzesco piace a tutti ?? - phycoinsc : RT @trovaricetta: Insalata di riso rosso con edamame e feta Ricetta di @cucinoconpoco qui: - trovaricetta : Insalata di riso rosso con edamame e feta Ricetta di @cucinoconpoco qui: - silviamasini87 : RT @homemadebybenny: BOCCONCINI DI POLLO ORIENTALE ALLE MANDORLE ?? Ricetta ?? - CuciniAmoconChi : SALAME AL RISO SOFFIATO è pazzesco piace a tutti ?? -