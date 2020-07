Meteo: peggioramento imminente, a suon di TEMPORALI anche forti. Ecco dove (Di lunedì 6 luglio 2020) Apertura di settimana segnata dal ritorno del clima estivo sull’Italia, con nuove minacce perturbate alle porte. Abbiamo appena messo alle spalle la fase Meteo turbolenta che ha caratterizzato il weekend e già dobbiamo far fronte ad una nuova ondata temporalesca. L’attacco al dominio anticiclonico avverrà da parte di una perturbazione a carattere freddo, in discesa dall’Europa Settentrionale. L’impulso temporalesco giungerà in modo irruento nella notte tra lunedì e martedì attraverso TEMPORALI in rotta su parte della Val Padana. I fenomeni associati risulteranno localmente intensi soprattutto sulle pianure delle Nord-Est, in successivo trasferimento anche all’Emilia Romagna, e saranno accompagnati da un netto rinforzo di Bora e Grecale. Le temperature, sotto l’azione del vento, scenderanno così ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo UDINE: temporaneo peggioramento e CALO TERMICO - #Meteo #UDINE: #temporaneo - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo UDINE: temporaneo peggioramento e CALO TERMICO - diegorispoli : ?? #meteogiornale #news Meteo UDINE: temporaneo peggioramento e CALO TERMICO #ultimora #today @diegorispoli ?… - tony_puri : RT @flash_meteo: Le tendenze probabilistiche a medio termine indicano prevalenti condizioni di alta pressione e T nella norma. Possibile te… - Cardono_w : RT @cardono: Io: Sud Salento alert Meteo Supermeteo avvisa: potrebbe esserci un peggioramento in serata. Anche se l’impeto del temporale… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo peggioramento Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì CALDO INTENSO AFRICANO, ma con una TRAPPOLA. Ecco QUALE e DOVE iLMeteo.it METEO – Nuovo break estivo entro metà luglio? Ecco le ipotesi dei modelli

L’instabilità insiste ancora un po’ al Sud Italia a causa della goccia fredda che indugerà tra Mar Ionio e Grecia portando acquazzoni e temporali pomeridiani. L’estate proseguirà adesso grazie al rito ...

Meteo: peggioramento imminente, a suon di TEMPORALI anche forti. Ecco dove

Apertura di settimana segnata dal ritorno del clima estivo sull’Italia, con nuove minacce perturbate alle porte. Abbiamo appena messo alle spalle la fase meteo turbolenta che ha caratterizzato il week ...

L’instabilità insiste ancora un po’ al Sud Italia a causa della goccia fredda che indugerà tra Mar Ionio e Grecia portando acquazzoni e temporali pomeridiani. L’estate proseguirà adesso grazie al rito ...Apertura di settimana segnata dal ritorno del clima estivo sull’Italia, con nuove minacce perturbate alle porte. Abbiamo appena messo alle spalle la fase meteo turbolenta che ha caratterizzato il week ...