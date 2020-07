Qatar: Mario Mandzukic lascia l’Al Duhail (Di domenica 5 luglio 2020) Mario Mandzukic lascia l’Al Duhail dopo circa sei mesi e dal suo arrivo. L’attaccante croato, giunto in Qatar a gennaio dopo parecchi anni alla Juventus, ha annunciato la rescissione consensuale del suo contratto con il club Qatariota. “Ringrazio per la fiducia e l’ospitalità che ho trovato in Qatar, auguro il meglio al club e alla squadra nel futuro” – ha scritto Mandzukic sui suoi profili social. Leggi su sportface

