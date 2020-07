Tumore e farmaci, la denuncia di una figlia: “Mio padre senza terapia, i medicinali mancano da mesi” (Di sabato 4 luglio 2020) Tumore e farmaci. O meglio, pazienti oncologici in attesa di un farmaco che non si trova più da mesi. Non solo: anche la sua possibile alternativa è carente. Accade in Italia, in un ospedale della Capitale. A denunciare il caso è la figlia di un 73enne. Una donna che non si arrende a quanto può accadere in un Paese con il servizio sanitario giudicato, a livello internazionale, tra i migliori al mondo. «Mio padre è in cura da un anno per un carcinoma vescicale con annesse recidive. Per allungare i tempi della ripresa della malattia e scongiurare eventuali nuove recidive – ricostruisce Francesca F. all’Adnkronos Salute – l’iter diagnostico prevede diversi cicli di instillazioni chemioterapiche vescicali». Tumore e farmaci, una carenza pericolosa? Nel caso di mio padre, prosegue la figlia, «si tratta di ... Leggi su secoloditalia

CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Tumore e farmaci, la denuncia di una figlia: “Mio padre senza terapia, i medicinali mancano da mesi” - SecolodItalia1 : Tumore e farmaci, la denuncia di una figlia: “Mio padre senza terapia, i medicinali mancano da mesi”… - UnioneSarda : #Sardegna - Tumore al seno, obesità e sovrappeso riducono l'efficacia dei farmaci chemioterapici - OggiScienza : La ricerca è in fermento, ma ci vorrà del tempo: oggi la terapia può interessare solo alcuni casi di tumore coloret… - PitNicFer : La lotta al cancro passa sempre di più dalla prevenzione... Tumore ovaio. Dal Mario Negri una nuova procedura per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore farmaci Tumore e farmaci, la denuncia di una figlia: "Mio padre senza terapia, i medicinali mancano da... Il Secolo d'Italia Tumori, la denuncia: "Mio padre senza terapia perché manca il farmaco"

Pazienti oncologici in attesa di un farmaco che non si trova più da mesi e anche la sua possibile alternativa è carente. Accade in Italia in un ospedale della Capitale. A denunciare il caso è la figli ...

LA SALUTE BELLUNO Per avere i numeri, i dati della sanità di montagna basta

BELLUNO Per avere i numeri, i dati della sanità di montagna basta dare un'occhiata alle cronache degli ultimi anni. Dall'operazione Codivilla, che ha di fatto permesso di salvare l'ospedale di Cortina ...

Pazienti oncologici in attesa di un farmaco che non si trova più da mesi e anche la sua possibile alternativa è carente. Accade in Italia in un ospedale della Capitale. A denunciare il caso è la figli ...BELLUNO Per avere i numeri, i dati della sanità di montagna basta dare un'occhiata alle cronache degli ultimi anni. Dall'operazione Codivilla, che ha di fatto permesso di salvare l'ospedale di Cortina ...