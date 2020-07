Napoli-Roma, i convocati di Fonseca: torna Zaniolo, c’è Pau Lopez (Di sabato 4 luglio 2020) C’è Pau Lopez, Nicolò Zaniolo torna dopo circa sette mesi di assenza. Queste le novità principali della lista dei convocati di Paulo Fonseca in vista di Napoli-Roma, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Possibile maglia per il portiere spagnolo, out dalla ripresa del campionato. E c’è anche il nome di Nicolò Zaniolo, infortunatosi contro la Juventus nel match dell’Olimpico. Esclusi Cetin e Juan Jesus. I convocati Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Perez, Ünder, Kalinic, Kluivert. Leggi su sportface

