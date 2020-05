Radio1Rai : ??? #1maggio @FurlanAnnamaria @CislNazionale a #SpecialeGR1: 'Coesione sociale oggi più che mai fondamentale. Sorreg… - carlaruocco1 : Con la quarantena sto trascorrendo molto più tempo insieme a lui, ma niente: non mi molla. Appena mi metto alla scr… - RaiNews : #Coronavirus, #Zingaretti: nella #FaseDue, nel #Lazio 'sarà previsto in tutti i protocolli l'obbligo della mascheri… - mrbassetti : RT @Menodiunminuto: La cosa più difficile di questa #quarantena è stato far capire a mio marito che smartworking è sinonimo di working ed è… - vittoriolang : RT @FIMCislStampa: ??????????????#ContrattareSmartWorking @EmanueleDagnino ????Esperienze di successo di #smartworking dipendono dalla mentalità az… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking con Smartworking con orari fissi, connessione e pc propri, sicurezza fai da te Il Fatto Quotidiano Smartworking con figli, bonus vacanze, bici e baby sitter: tutte le indiscrezioni sul Decreto Rilancio

Niente più decreto aprile o maggio. Il governo lavora a un "decreto Rilancio" e sul tavolo piovono le proposte dei ministeri a caccia di una parte di quei 55 miliardi che l'esecutivo ha messo in conto ...

L’Avv. Pietro Lupo nominato Responsabile UNPI per la Città di Palermo

“La tutela dei professionisti e del loro lavoro quale garanzia per i cittadini e le imprese, ed in generale, per la nostra società”. Questo è quanto ribadito ieri mattina a Palermo fra i vertici regio ...

