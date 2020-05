Premier Conte su Twitter: liberata Silvia Romano (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – L’annuncio, improvviso, lo ha dato il Premier Giuseppe Conte su Twitter. Silvia Romano è stata liberata in Somalia. La giovane cooperante milanese rapita un anno e mezzo fa in Kenya da un gruppo di uomini armati tornerà a casa domani domenica 10 maggio con un volo dell’Aise (Agenzia Informazioni e Sicurezza, il servizio segreto per l’estero) il cui atterraggio è previsto alle 14 all’aeroporto Romano di Ciampino. La volontaria, che ha 25 anni, che collaborava con la onlus machigiana “Africa Milele”, era stata sequestrata a novembre 2018 da un commando mentre si trovava nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya. Silvia Romano era impegnata in un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio. La sua liberazione, secondo fonti governative, è ... Leggi su quifinanza L’annuncio del Premier Conte : “Che bella notizia!”

