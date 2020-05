Maria Chindamo news: «Criminali, vergogna e schifo per voi», il fratello si rivolge ai killer (Di sabato 9 maggio 2020) Maria Chindamo scomparsa quattro anni fa: il giorno del triste anniversario, suo fratello Vincenzo ha dato sfogo alla sua angoscia con un post su Facebook che invita gli inquirenti a fare presto. La verità va cercata con forza, prima che si perda per sempre e con essa le tante risposte agli interrogativi che, giorno dopo giorno, dilaniano la famiglia dell’imprenditrice di Laureana di Borrello barbaramente aggredita davanti l’ingresso della sua azienda agricola, poco dopo le 7 del mattino, il 6 maggio 2016. Maria Chindamo: punita per avere lasciato il marito? Si cerca ancora il corpo Il grido di dolore di Vincenzo Chindamo contiene l’ennesimo invito a confessare rivolto agli assassini di sua sorella e ai loro potenziali complici, affinché permettano di far ritrovare i resti del corpo della donna. Diversi elementi porterebbero la magistratura ad ipotizzare ... Leggi su urbanpost Maria Chindamo - il suo corpo fu fatto sparire per punire i suoi cari (Di sabato 9 maggio 2020)scomparsa quattro anni fa: il giorno del triste anniversario, suoVincenzo ha dato sfogo alla sua angoscia con un post su Facebook che invita gli inquirenti a fare presto. La verità va cercata con forza, prima che si perda per sempre e con essa le tante risposte agli interrogativi che, giorno dopo giorno, dilaniano la famiglia dell’imprenditrice di Laureana di Borrello barbaramente aggredita davanti l’ingresso della sua azienda agricola, poco dopo le 7 del mattino, il 6 maggio 2016.: punita per avere lasciato il marito? Si cerca ancora il corpo Il grido di dolore di Vincenzocontiene l’ennesimo invito a confessare rivolto agli assassini di sua sorella e ai loro potenziali complici, affinché permettano di far ritrovare i resti del corpo della donna. Diversi elementi porterebbero la magistratura ad ipotizzare ...

