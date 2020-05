Stati Uniti - Il 18 maggio riaprono le fabbriche Ford, GM e FCA (Di venerdì 8 maggio 2020) il 18 maggio la data indicata dalle "Big Three" di Detroit per la riapertura delle fabbriche negli Stati Uniti e soprattutto nel Michigan, lo Stato più importante per la loro base industriale e per l'intero settore automobilistico statunitense. La General Motors e la Fiat Chrysler avevano già rivelato l'intenzione di riaprire i cancelli degli impianti proprio da quella data: mancava solo la Ford, che ha indicato lo stesso giorno delle concorrenti dopo aver appreso le ultime disposizioni della governatrice, la democratica Gretchen Whitmer.Il nuovo ordine. Sotto la pressione di numerosi esponenti politici (soprattutto del Partito Repubblicano), Whitmer ha emesso un nuovo ordine che estende le misure di isolamento fino al 28 maggio per evitare nuovi focolai di coronavirus: allo stesso tempo, il provvedimento alleggerisce le restrizioni consentendo a tutte le attività ... Leggi su quattroruote La vera storia dei Covid Party negli Stati Uniti

