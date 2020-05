Alessandro Matri saluta il calcio e si ritira, felice con Federica Nargi e le bimbe (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) Alessandro Matri appende le scarpette al chiodo, è arrivato il suo addio al calcio, a meno che non arrivi una vera svolta è pronto a fare il papà a tempo pieno, felice per la famiglia che ha creato con la bellissima Federica Nargi (Foto). A 35 anni il calciatore sente di avere realizzato i suoi sogni, di certo gli mancherà la vita da calciatore ma a Sky ha raccontato che non trova più stimoli per giocare. Dopo avere rescisso il contratto con il Brescia ha deciso di smettere. Ha giocato nel Milan e nella Juve, ben 430 presenze, 114 gol ma adesso dice addio. Non credeva che avrebbe avuto una carriera così importante sul campo e invece dopo tre scudetti non può lamentarsi. “Adesso però smetto” ha perso questa decisione dopo avere visto come sono andati i primi sei mesi al Brescia. Proprio perché forte di tutto ... Leggi su ultimenotizieflash Calcio - Serie A : Alessandro Matri annuncia il suo ritiro

Wilma Oliverio - chi è la moglie di Alessandro Borghese : età - lavoro e quel matrimonio nato 'per sbaglio'

