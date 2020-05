Crisanti a Piazzapulita umilia il governo: tamponi o bastoncini? Noi in Veneto... (Di venerdì 8 maggio 2020) Il virologo Andrea Crisanti a Piazzapulita affonda la retorica del governo sui tamponi per il coronavirus. Il conduttore Corrado Formigli legge in diretta una comunicazione ufficiale che Palazzo Chigi ha inviato alla trasmissione di La7: "Abbiamo mandato alle Regioni 2,7 milioni di tamponi, ne hanno Leggi su iltempo (Di venerdì 8 maggio 2020) Il virologo Andreaaffonda la retorica delsuiper il coronavirus. Il conduttore Corrado Formigli legge in diretta una comunicazione ufficiale che Palazzo Chigi ha inviato alla trasmissione di La7: "Abbiamo mandato alle Regioni 2,7 milioni di, ne hanno

PiazzapulitaLA7 : 'Altri 5 milioni di tamponi?Non vorrei fossero i 'bastoncini'. C'è carenza pazzesca di reagenti. Assicuro che non è… - davidealgebris : Ovvio e così chiaro. Ma in Lombardia non lo capiscono. Perché? Il virologo Crisanti: 'Più tamponi meno morti? Sì,… - sca_loredana : RT @sebmes: Il prof. Crisanti dice a #Piazzapulita che avendo visto Wuhan si è procurato IL 20 GENNAIO il materiale per fare i tamponi a 2,… - AndIreGiu : RT @marianski65: Evviva, abbiamo scoperto di avere 2,5 di...cotton fioc. Ah già, servono i reagenti. Altro che tamponi per tutti #crisanti… - AndIreGiu : RT @vitalbaa: Senza disponibilità di tamponi (reagenti, risorse umane ecc.) sufficienti, l’App di tracing è inutile. Così Crisanti come @gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Piazzapulita Crisanti (Virologo): "5 milioni di tamponi? Non vorrei che fossero i 'bastoncini'" La7 Crisanti a Piazzapulita umilia il governo: tamponi o bastoncini? Noi in Veneto...

Il virologo Andrea Crisanti a Piazzapulita affonda la retorica del governo sui tamponi per il coronavirus. Il conduttore Corrado Formigli legge in diretta una comunicazione ufficiale che Palazzo Chigi ...

Il virologo Andrea Crisanti a Piazzapulita affonda la retorica del governo sui tamponi per il coronavirus. Il conduttore Corrado Formigli legge in diretta una comunicazione ufficiale che Palazzo Chigi ...