Oroscopo Paolo Fox | le previsioni di oggi mercoledì 6 maggio 2020 | Toro nervoso

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ecco l’Fox di, mercoledì 6L’del giorno diFox e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo ledell’astrologo. Scopriamo il segno conr fortuna e gli aspetti legati all’amore, al lavoro e nelle vicissitudini quotidiane, anche in questi giorni di difficoltà per tutti.Ariete La giornata divi vede finalmente liberi dall’opposizione della Luna e desiderosi di riflettere su cosa fare nei prossimi giorni. A partire da sabato l’astrologo anticipa che avrete una buona condizione astrologica che vi consentirà di sbilanciarvi in ambito sentimentale e affettivo. Sebbene il lavoro sia ancora fermo, le buone opportunità sono in arrivo.Per le prossime 48 ore l’Fox vi consiglia di evitare le provocazioni ...