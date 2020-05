Fase 2, “possibile riapertura anticipata di parrucchieri, bar e ristoranti”. Ecco quando (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lo scorso 4 maggio è iniziata la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sanitaria di coronavirus. Significa anche una ripartenza per tanti settori, anche se sempre con le dovute precauzioni. Altri dovranno aspettare ancora qualche settimana per tornare a essere operativi, ma arrivano buone notizie, per avventori e soprattutto per i titolari di attività in grosse difficoltà come quelli di parrucchieri, bar e ristoranti. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia non esclude una riapertura prima di giugno, ma comunque non prima del 18 maggio in alcune regioni. Il ministro, intervistato a ‘L’Aria che tira’ su La7, subordina comunque il riavvio di queste attività all’approvazione delle linee guida da parte dell’Inail e, ovviamente, a un andamento positivo della curva epidemiologica. (Continua dopo la foto) “Tra il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020) Lo scorso 4 maggio è iniziata la cosiddetta2 dell’emergenza sanitaria di coronavirus. Significa anche una ripartenza per tanti settori, anche se sempre con le dovute precauzioni. Altri dovranno aspettare ancora qualche settimana per tornare a essere operativi, ma arrivano buone notizie, per avventori e soprattutto per i titolari di attività in grosse difficoltà come quelli di, bar e ristoranti. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia non esclude unaprima di giugno, ma comunque non prima del 18 maggio in alcune regioni. Il ministro, intervistato a ‘L’Aria che tira’ su La7, subordina comunque il riavvio di queste attività all’approvazione delle linee guida da parte dell’Inail e, ovviamente, a un andamento positivo della curva epidemiologica. (Continua dopo la foto) “Tra il ...

capuanogio : Possibile slittamento di una settimana per la ripresa degli allenamenti in #PremierLeague. Il governo ha rimandato… - Corriere : Boccia: «Estetisti e parrucchieri, possibile riapertura anticipata» - _AnnaTatangelo_ : Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rima… - andreapalazzo2 : RT @_AnnaTatangelo_: Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimaner… - ItalianPolitics : RT @StartMagNews: “Se gli italiani continuano così, il contagio non risale”, ha detto oggi #Conte. Quindi se il contagio risale sarà colpa… -

