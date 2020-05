Sandro Ruotolo su Camorra e Coronavirus: “Il religioso venga da me, denuncio io” (Di martedì 5 maggio 2020) Sandro Ruotolo (senatore e popolare giornalista) alla trasmissione Sono le Venti sugli affari della Camorra legati al Coronavirus: “Pronto a raccogliere la clamorosa denuncia del parroco di periferia e portarla dinanzi ai magistrati”. “Dico a questo sacerdote che se non se la sente di andare a denunciare, io gli propongo di contattarmi, gli garantirò l’anonimato. Se sente questa mia intervista gli dico: mi faccio garante della sua denuncia e andrò direttamente dalla magistratura a denunciare questi strozzini”. Lo ha detto il senatore Sandro Ruotolo nel corso della trasmissione ‘Sono le Venti’ di Peter Gomez andata in onda su canale Nove dove un parroco di frontiera di Napoli – tenuto celato per garantirgli l’incolumità – ha raccontato come la Camorra guadagna con il Covid. “La gente si sta indebitando ... Leggi su 2anews Il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore De Giovanni denunciano Feltri per violazione della legge Mancino (Di martedì 5 maggio 2020)(senatore e popolare giornalista) alla trasmissione Sono le Venti sugli affari dellalegati al: “Pronto a raccogliere la clamorosa denuncia del parroco di periferia e portarla dinanzi ai magistrati”. “Dico a questo sacerdote che se non se la sente di andare a denunciare, io gli propongo di contattarmi, gli garantirò l’anonimato. Se sente questa mia intervista gli dico: mi faccio garante della sua denuncia e andrò direttamente dalla magistratura a denunciare questi strozzini”. Lo ha detto il senatorenel corso della trasmissione ‘Sono le Venti’ di Peter Gomez andata in onda su canale Nove dove un parroco di frontiera di Napoli – tenuto celato per garantirgli l’incolumità – ha raccontato come laguadagna con il Covid. “La gente si sta indebitando ...

Surfiniae : RT @Sandro_Sartor: Meno male che in Parlamento abbiamo persone come Sandro Ruotolo. #sonoleventi - Sandro_Sartor : Meno male che in Parlamento abbiamo persone come Sandro Ruotolo. #sonoleventi - tufotufino : RT @sofertweets: 'Non c'è democrazia senza libertà di stampa' Anche Sandro Ruotolo lancia l'allarme per quanto sta accadendo sotto il Regi… - sofertweets : 'Non c'è democrazia senza libertà di stampa' Anche Sandro Ruotolo lancia l'allarme per quanto sta accadendo sotto… -