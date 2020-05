Coronavirus Bari, da oggi apre il McDonald’s ma solo con il servizio Mc Drive (Di domenica 3 maggio 2020) Una lenta ripresa che piano piano far tornare la vita alla normalità fatta anche di abitudini da due mesi accantonate. Da stasera, alle 18.00 riapre il McDonald’s ma solo con il servizio McDrive. Le sedi che apriranno sono solo quelle già attrezzate per il McDrive e cioè Tangenziale e Santa Caterina. Questo significa che dalla propria auto si potrà ordinare i menù che si riceveranno dagli operatori allo sportello, il tutto rispettando ogni singola norma di distanziamento sociale e di igiene. Infatti, gli operatori che consegneranno lo faranno muniti di guanti e mascherine. Sul sito del McDonald’s ci sono le informazioni più utili che spiegano come l’azienda sta affrontando questa situazione: “In questo periodo, in particolare, stiamo osservando misure straordinarie relative alla pulizia e alla ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - bollettino oggi 30 aprile - 43 nuovi casi e 12 in provincia di Bari

Coronavirus Bari - Decaro : “Sono stanco - il governo dice una cosa e i governatori ne fanno un’altra”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bari Covid Puglia, 34 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Altri 2 morti a Brindisi e Taranto La Gazzetta del Mezzogiorno Fase 2: lettera aperta del presidente Michele Emiliano ai pugliesi

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha scritto questa lettera aperta ai pugliesi in vista dell’avvio della Fase 2, comunicando che partirà da lunedì la distribuzione di un milione e me ...

Coronavirus, cassa integrazione non arriva: vertenza contro Regione e Ministero. Il 9 maggio “panni stesi” all’Inps

L’emergenza per il coronavirus ha costretto il Governo a dichiarare lo stop delle attività non essenziali; da quel momento è apparso chiaro a tutti che la crisi oltre che sanitaria sarebbe stata anche ...

