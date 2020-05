Sulle spiagge della Florida arriva “la morte nera” per avvisare che il pericolo covid-19 c’è ancora (Di sabato 2 maggio 2020) Daniel Uhlfelder, un avvocato americano, ha deciso di travestirsi da “morte nera”. Nessuna festa in maschera ma l’idea di andare nelle spiagge della Florida e avvisare, con la sua presenza (inquietante ma anche po’ grottesca), che il covdi-19 è ancora presente. Meglio non andare a bivaccare sulla sabbia ma restarsene a casa. “Non abbiamo sufficienti informazioni su questo virus, non abbiamo test, dati, conoscenze adeguate. So quanto siano belle le nostre spiagge. Ma se non prendiamo misure adeguate, il virus andrà fuori controllo. E le spiagge che ho visitato venerdì erano troppo, troppo affollate”: queste le parole che l’avvocato ha detto all Cnn. Busy day pic.twitter.com/uBmjaHmp2r — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020 L'articolo Sulle spiagge della Florida arriva “la morte nera” per avvisare ... Leggi su ilfattoquotidiano Candeggina sulle spiagge spagnole : errore potrebbe costare la vita della fauna

