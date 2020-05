Renzi evoca le vittime del coronavirus, “Ci direbbero di riaprire”. Gori, “Frase decisamente fuori luogo” (Di venerdì 1 maggio 2020) Matteo Renzi evoca le vittime del coronavirus in Senato, scoppia la protesta: “Strumentalizza la sofferenza per fare propaganda”. Renzi ‘spinge’ il governo verso una fase 2 coraggiosa ed evoca le vittime del coronavirus. In occasione dell’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Matteo Renzi è salito in cattedra con un intervento che di fatto riaccende i riflettori sulla politica, messa in secondo piano dall’emergenza sanitaria. Renzi avverte il governo, ‘Bisogna ripartire’. Il leader di Italia Viva, in un discorso applaudito, a fasi alterne, da maggioranza e opposizione, ha chiesto al Premier Conte di riaprire i battenti, di accelerare la riapertura, di rivedere il programma della fase 2. E ha chiesto al governo di lasciarsi alle spalle il populismo. Altrimenti si lascerà alle spalle Italia ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Renzi contro il governo (di cui fa parte) : “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evocare la crisi : “Prima gli italiani escano di casa - poi vediamo se uscire dalla maggioranza” (Di venerdì 1 maggio 2020) Matteoledelin Senato, scoppia la protesta: “Strumentalizza la sofferenza per fare propaganda”.‘spinge’ il governo verso una fase 2 coraggiosa edledel. In occasione dell’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Matteoè salito in cattedra con un intervento che di fatto riaccende i riflettori sulla politica, messa in secondo piano dall’emergenza sanitaria.avverte il governo, ‘Bisogna ripartire’. Il leader di Italia Viva, in un discorso applaudito, a fasi alterne, da maggioranza e opposizione, ha chiesto al Premier Conte di riaprire i battenti, di accelerare la riapertura, di rivedere il programma della fase 2. E ha chiesto al governo di lasciarsi alle spalle il populismo. Altrimenti si lascerà alle spalle Italia ...

NewsMondo1 : Renzi evoca le vittime del coronavirus, “Ci direbbero di riaprire”. Gori, “Frase decisamente fuori luogo”… - PaoMeola : RT @lupollichieni: Per correttezza e buon gusto un gentiluomo non chiama in causa i morti durante un dibattito. Per correttezza e senso del… - lupollichieni : Per correttezza e buon gusto un gentiluomo non chiama in causa i morti durante un dibattito. Per correttezza e sens… - markimarkitos : #renzi #covid_19italia #conte #dpcm #fase2 Renzi disperato x il 2,5% di IV evoca morti e Costituzione, minaccia gov… - bepperoca : Renzi evoca la crisi di governo ? Non ha fatto i conti con l'oste. Non si rende conto che in caso di elezioni antic… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi evoca Renzi evoca le vittime del coronavirus, “Ci direbbero di riaprire”. Gori, “Frase decisamente fuori luogo” News Mondo Renzi e Salvini, due destre che hanno un unico orizzonte

Le ultime uscite ultraliberiste di Matteo Salvini fanno il paio con quelle di Renzi. Sono le uscite di due miserabili della politica, due personaggi senza uno straccio di idea, disposti a credere e a ...

Papa Francesco non abbocca alle sparate religiose dei politici. E pensa già al dopo virus

Papa Bergoglio non abbocca. Non gli sono piaciuti gli improvvisi slanci di fervore religioso che alcuni politici hanno esibito invocando “messa subito” per obiettivi che nulla hanno a che fare con la ...

Le ultime uscite ultraliberiste di Matteo Salvini fanno il paio con quelle di Renzi. Sono le uscite di due miserabili della politica, due personaggi senza uno straccio di idea, disposti a credere e a ...Papa Bergoglio non abbocca. Non gli sono piaciuti gli improvvisi slanci di fervore religioso che alcuni politici hanno esibito invocando “messa subito” per obiettivi che nulla hanno a che fare con la ...