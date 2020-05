Il silenzio dei lavoratori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) È il, paradossalmente, a dare la misura sconfinata della Festa deinell’anno 2020. Ammutoliti i cortei, i concerti di piazza, la vasta scenografia della festa antagonista, e spesso logora, novecentesca come ogni soluzione che ci ostiniamo a proporre per ogni nuovo problema, e si finisce con l’aggravarlo.Intendiamoci, il Novecento è stato un secolo formidabile, nel male e nel bene, ci sono state le grandi guerre e le grandi dittature e i grandi genocidi, ma nel Novecento ihanno compiutamente guadagnato tre traguardi impensabili per idelle epoche precedenti: assistenza, tempo libero e denaro eccedente a quello necessario alla pura sopravvivenza. Nella storia dell’uomo, il lavoratore si è sempre alzato all’alba per rincasare al tramonto, e spaccarsi la schiena ogni santo giorno gli bastava a ...