Calabria, Santelli insiste: "Non ritiro la mia ordinanza" (Di venerdì 1 maggio 2020) La governatrice della Calabria Jole Santelli non farà marcia indietro. Pur consapevole dell'illegittimità dell'ordinanza con cui anticipa le riaperture nella Regione e dei rischi non soltanto per la salute dei cittadini calabresi, ma anche del resto d'Italia, resta salda sulla propria posizione:I ristoranti non li ho aperti io ma il governo prevedendo la possibilità dell'asporto e l'apertura delle cucine e tutto ciò che ne consegue. Io ho aggiunto la possibilità di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo. Ho interpretato estensivamente il provvedimento del governo? Forse. Il ministro Boccia dice di diffidarmi, io ovviamente non ritiro la mia ordinanza.Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica ha invitato le istituzioni a collaborare e a non vanificare i sacrifici fatti in questi ultimi due mesi, Santelli ribadisce a Diritto e ... Leggi su blogo Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 270 vittime nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 700 nuovi positivi. Santelli (Calabria) : «Non ritiro l’ordinanza» - ma insorgono i sindaci

Coronavirus Calabria - i medici contro la riapertura voluta da Santelli

