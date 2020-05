66enne tenta di uccidere la moglie nel Piacentino | arrestato

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 1 maggio 2020)un uomo di 66 anni a Fiorenzuola (Piacenza) per averto dila. FIORENZUOLA (PIACENZA) – E’ statoa Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, un uomo di 66 anni con l’accusa di averto dila. Secondo una prima ricostruzione, il fermato al culmine di un litigio avrebbe sparato un colpo di pistola (non andato a segno). In corso tutti gli accertamenti per capire cosa è successo in questo appartamento e individuare i motivi che hanno portato a questo gesto. Sotto shock lache, fortunatamente, non ha riportato nessuna conseguenza.dilanelHa sparato un colpo di pistola al culmine di un litigio contro la. E’ questo quanto ricostruito dai carabinieri di Fiorenzuola che stanno indagando su quanto avvenuto in una delle case della ...