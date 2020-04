L' annuncio di Burioni | Adesso è confermato | tutti quanti sviluppano gli anticorpi

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Burioni

Tutto Napoli

L'annuncio via social è di Roberto Burioni con tanto di tabella che conferma: chi guarisce da Covid-19 sviluppa anticorpi. Questo il suo messaggio: "Seppure in quantità variabili i pazienti guariti da ...C'è una piccola speranza per quanto riguarda le cure contro il coronavirus, o meglio contro il Sars-CoV-2: secondo quanto afferma il virologo Guido Silvestri, docente italiano alla Emory University di ...