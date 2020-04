Fase 2 | la fregola antigovernativa conquista tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) La sgradevole sensazione di pretestuosità, trasmessa dal coro terroristico degli stroncatori anti-governativi, cresce insieme alla ragionata consapevolezza che, senza le scelte di tale governo in materia di emergenza Covid-19, ad oggi l’inventario dei morti sarebbe decuplicato. Anche perché, in una tale gragnuola di sentenze accusatorie, la presenza di spudorati “secondi fini” risulta assolutamente palese. I due oppositori incarogniti Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con l’aggiunta della quinta colonna Matteo Renzi, sollevano turbini di minacce e insulti nella speranza di recuperare il ruolo perduto e contenere crolli verticali di popolarità; di fatto riproponendo la sola modalità espressiva nelle proprie corde: la sparata comiziale da campagna elettorale permanente. In evidente lotta sovreccitata per la sopravvivenza. Per quanto ...