Coronavirus | Cremlino | evitato “catastrofico scenario italiano”

Coronavirus, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a RTVI ha affermato: la Russia ha evitato la catastrofe dello scenario italiano. Ma i sondaggi evidenziano un'opinione pubblica spaccata in due. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a RTVI ha commentato la situazione dell'emergenza Coronavirus in Russia.

Coronavirus, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a RTVI ha affermato: la Russia ha evitato la catastrofe dello scenario italiano. Ma i sondaggi evidenziano un’opinione pubblica sp ...

VERSO IL 3 MAGGIO. Russia, restrizioni della libertà di stampa e solidarietà

La scrittrice e giornalista Tatiana Volskaya, membro di Pen di San Pietroburgo, è stata presa di mira in questi giorni dagli investigatori dopo la pubblicazione di un articolo sulla mancanza di ventil ...

