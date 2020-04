Esami di maturità il 17 giugno La ministra Azzolina | «Con l' orale 40

mattinonline : 'I licei cantonali possono rinunciare agli esami scritti di maturità' - palermo24h : No agli esami di maturità in classe ma la proposta spacca la scuola - palermo24h : Azzolina: Esami di Maturità in presenza - zazoomblog : Il ministro Azzolina: esami di maturità di presenza cè lok del comitato - #ministro #Azzolina: #esami - zazoomblog : Il ministro Azzolina: esami di maturità di presenza cè lok del comitato - #ministro #Azzolina:… -

Ultime Notizie dalla rete : Esami maturità Maturità 2020 e la scuola che verrà: il ministro Azzolina in diretta con gli studenti su Skuola.net TGCOM Coronavirus, Azzolina: "Maturità il 17 giugno, 60 crediti e 40 dall'orale"

Fissata la data degli esami di maturità. Ma stabilite anche le modalità e la distribuzione dei crediti. Il giorno della data dell’esame di maturità sarà il 17 giugno «e l’esame orale partirà da un arg ...

Maturità 2020, il ministro Azzolina: “Maxi-orale da 40 crediti e niente tesina”

L'Esame di Stato sarà fatto in presenza, varrà 40 crediti per arrivare al voto finale di 100 e non ci sarà alcuna tesina ma un argomento da cui partire, concordato con i professori e sulle materie d'i ...

