Una compilation per la Giornata mondiale della danza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’arte ai tempi del Coronavirus. “Dillo Alla“ è lache unisce la musica al ballo ed è disponibile su Believe e tutti i digital store dal 29 aprile. L’idea è di Fabrizio Silvestri, giornalista e autore Rai, presidente dell’ Associazione “Stefano Francia – EnjoyArt”; alla realizzazione del progetto ha contribuito anche Pomodoro Studio Always. Dopo aver cancellato fisicamente i festeggiamenti del 29 aprile,, gli organizzatori hanno deciso, nella stessa data, di omaggiare ugualmente la dea Tersicore con la pubblicazioneprima“Music Word Dance Day”. “Dillo Alla”, da contest si è trasformata, così, in: una raccolta di 10 canzoni dedicate all’arte coereutica, una preghiera in musica che giovani ...

The_SadChild : e poi parte lavender, a buffo in una compilation metal, e mi ritrovo proiettato su una banchina di una stazione ab… - italianchoice : ? TRAD ? Popcorn*! Vi siete divertiti questa settimana??? Passate una buona giornata con una compilation di ng dopo… - CHl4RA : Qualcuno faccia una compilation delle figure di merda di GigiaSpaziale vi prego - p4ss0ny : voglio una compilation di video della Mannino che imita i milanesi - wovtiny : mi è appena partito un video a tutto volume ???? di una compilation di wooyoung in cui urla e mia madre PENSAVA AVESS… -

Ultime Notizie dalla rete : Una compilation

Il Denaro

Non è certo il momento migliore per recensire un nuovo drone. Il lockdown imposto dall’attuale pandemia non ci ha infatti permesso di testare a fondo il nuovo Mavic Air 2, e nonostante l’unica chance ...Col passare del tempo, si moltiplicano i servizi di streaming on demand, tra cui Prime Video, Disney+, Netflix, in grado di soddisfare gli utenti, anche con produzioni originali. Per fruire di tali pi ...