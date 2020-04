Tebas | «Liga? Calcio importante | dobbiamo ripartire al più presto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020), presidente della Liga spagnola, parla della possibilità che riprenda il campionato dopo l'emergenza. Le sue parole Il presidente della Liga Javier ha parlato della possibilità che riprenda il campionato spagnolo. Le sue parole. «In Spagna il calcio è un motore economico e riattivarlo al più. Non capisco che rischio possa esserci se giochiamo a porte chiuse e con tutte le misure precauzionali del caso. Se questi importanti settori non riprenderanno la loro attività, in modo sicuro e controllato, potrebbero rischiare di scomparire. potrebbe succedere anche al calcio professionistico».