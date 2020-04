“Coronavirus nell’aria in zone affollate e ospedali”. Lo studio su Nature – Secolo d’Italia (Di martedì 28 aprile 2020) Dimostrata la presenza del coronavirus nell’aria di zone affollate e in punti caldi come gli ospedali. È quanto emerge da uno studio cinese pubblicato oggi su Nature. Il monitoraggio ambientale di due ospedali e alcune aree pubbliche di Wuhan, epicentro della pandemia in Cina, ha messo in luce la presenza del virus nell’aria. Non è però dimostrato che questo materiale abbia il potenziale di trasmettere l’infezione. Sebbene le dimensioni dello studio siano ridotte – meno di 40 campioni da 31 punti diversi – i risultati supportano alcune teorie. In partiolcare, che un’accurata sanificazione ambientale, una buona ventilazione e l’eliminazione di assembramenti possano ridurre il rischio di esposizione al coronavirus per via aerea. Le modalità di trasmissione di Sars-CoV-2 all’uomo comprendono il contatto ravvicinato ... Leggi su aciclico “Coronavirus nell’aria in zone affollate e ospedali”. Lo studio su Nature

L’allame dell’Oms : “Coronavirus a lungo nell’aria - più mascherine”

