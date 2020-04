Coronavirus, Conte: “Mi dispiace che alcuni siano delusi. Non godo a tenere il Paese ancora limitato, ma per ora dobbiamo procedere così” (Di martedì 28 aprile 2020) “Io non godo affatto a tenere il Paese ancora limitato: per adesso dobbiamo ancora procedere così”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine della sua visita a Lodi, una delle città più colpite dall’epidemia e centro del primo focolaio. “Mi dispiace moltissimo – ha specificato – che alcuni cittadini siano rimasti delusi, ma il nostro obbiettivo prioritario è tutelare la salute dei cittadini, non possiamo cambiare obbiettivo da un giorno all’altro e non possiamo permetterci che la situazione vada fuori controllo. Lo dobbiamo soprattutto a noi stessi” L'articolo Coronavirus, Conte: “Mi dispiace che alcuni siano delusi. Non godo a tenere il Paese ancora limitato, ma per ora dobbiamo procedere così” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Emergenza Coronavirus - Conte : «Non risolveremo tutti i problemi»

Tracciamento - test sierologici e tamponi per fermare il Coronavirus. Conte : “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte a Milano: Non ci sono condizioni per tornare a normalità Corriere della Sera Il big della musica italiana al Concertone del Primo Maggio. L'evento trasloca in Tv

Niente festa di piazza, niente rito collettivo a cantare a squarciagola sotto il palco, niente maratona lunga un pomeriggio intero, ma il Concertone del Primo Maggio a Roma resiste all'onda d'urto del ...

Coronavirus, battibecco Conte-giornalista: "Scriva lei i decreti"

CORONAVIRUS CONTE NAVA LOMBARDIA / Battibecco tra il presidente Conte e la giornalista di TPI Francesca Nava questa mattina a Bergamo dove il premier è andato in visita. Parlando con i cronisti il pre ...

