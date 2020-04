Come possiamo fidarci di Conte? Assembramento (e niente mascherina) a Genova, il discorso scatena il caos: un premier grottesco (Di martedì 28 aprile 2020) Come possiamo fidarci di Giuseppe Conte? Come possiamo dargli retta? Quanto accaduto a Genova è infatti inspiegabile, incredibile, grottesco. Siamo al varo dell'ultima campata del nuovo ponte, ricostruito dopo la tragedia del Ponte Morandi. E per l'occasione c'è anche Giuseppe Conte. E il premier, caschetto in testa e pettorina gialla, tiene l'ultimo discorso. Senza mascherina. Ma non è tanto questo il punto. Già, perché alle sue spalle c'è un clamoroso Assembramento, persone l'una vicina all'altra, in barba al distanziamento sociale e a tutte le precauzioni sui cui il presunto avvocato del popolo continua ad insistere. In barba alle precauzioni con cui ha di fatto giustificato il prolungamento del lockdown nella Fase 2, che sembra in tutto e per tutto la Fase 1. Va detto che Conte non era il solo politico di rango presente all'evento: ... Leggi su liberoquotidiano 25 aprile - Casellati : “Esempio che ci dà forza in emergenza”. Fico : “Lezione per il futuro”. Napolitano : “Come allora possiamo farcela”

"Come allora uniti possiamo rinascere". Il 25 aprile di Mattarella - solo e in mascherina

"Come allora uniti possiamo rinascere". Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile (Di martedì 28 aprile 2020)di Giuseppedargli retta? Quanto accaduto aè infatti inspiegabile, incredibile, grottesco. Siamo al varo dell'ultima campata del nuovo ponte, ricostruito dopo la tragedia del Ponte Morandi. E per l'occasione c'è anche Giuseppe. E il premier, caschetto in testa e pettorina gialla, tiene l'ultimo. Senza. Ma non è tanto questo il punto. Già, perché alle sue spalle c'è un clamoroso, persone l'una vicina all'altra, in barba al distanziamento sociale e a tutte le precauzioni sui cui il presunto avvocato del popolo continua ad insistere. In barba alle precauzioni con cui ha di fatto giustificato il prolungamento del lockdown nella Fase 2, che sembra in tutto e per tutto la Fase 1. Va detto chenon era il solo politico di rango presente all'evento: ...

beppe_grillo : #SITOPIA: COME IL CIBO PUÒ SALVARE IL MONDO Come vivremo nel futuro? Come possiamo sperare di prosperare sul nostro… - 6000sardine : Siamo nati per contrastare ogni forma di violenza nel panorama politico. Non possiamo quindi esimerci dal condannar… - Avvenire_Nei : #25aprile2020 il messaggio. #Mattarella: oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare - pollo925 : @repubblica Incredibile come possiamo sopportare sto pagliaccio - Emanuele676 : @Ruffino_Lorenzo @DM_Deluca Evidentemente erano gli unici di cui avevano l'origine, e possiamo facilmente ipotizzar… -

Ultime Notizie dalla rete : Come possiamo Scifoni: cosa possiamo creare di bello in questo tempo così come è? Vatican News I Vescovi: "Non possiamo accettare che venga compromessa la libertà di culto"

"I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto". Ieri sera era appena terminata la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Con ...

Rieti, coranavirus, gli psichiatri reatini Sanfilippo e Ruggeri a Firenze: «E' dura, ma non possiamo permetterci di avere paura»

RIETI - Giulia Sanfilippo 29 anni di Cantalice ed Emanuele Ruggeri 28 anni di Rieti, si sono traferiti da due anni a Firenze e sono entrambi psichiatri in formazione presso la struttura Ospedaliera – ...

"I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto". Ieri sera era appena terminata la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Con ...RIETI - Giulia Sanfilippo 29 anni di Cantalice ed Emanuele Ruggeri 28 anni di Rieti, si sono traferiti da due anni a Firenze e sono entrambi psichiatri in formazione presso la struttura Ospedaliera – ...