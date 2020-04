‘Uomini e Donne’, dal 4 maggio si torna alla versione classica: ecco cosa cambierà (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera il nostro Premier Giuseppe Conte ha tenuto il suo discorso alla nazione, ufficializzando l’inizio della Fase 2 a partire da lunedì 4 maggio. Il nuovo Dpcm toccherà nel concreto anche alcune delle trasmissioni più amate della televisione italiana, tra cui il seguitissimo dating show Mediaset Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. A causa delle disposizioni governative emanate per contenere l’emergenza sanitaria nel nostro paese, il programma era andato in pausa il 13 marzo con l’ultima messa in onda del Trono Classico per poi tornare da lunedì 20 aprile con una versione digitale, completamente riadattata. Le protagoniste, Gemma Galgani per il Trono Over e Giovanna Abate per quello Classico, hanno conosciuto i loro corteggiatori con l’ausilio del web, via cam nel caso di Giovanna e via chat nel caso di Gemma. ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - Eliana Michelazzo lancia una frecciatina a Federico Mastrostefano e poi rivela a quale reality vorrebbe partecipare : “Potreste vedere tante lacrime!” (Video)

